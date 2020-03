Lazio, Pippo Inzaghi: "Simone è tra i migliori d'Europa. E Immobile..."

LAZIO, PIPPO INZAGHI - Intervenuto ai microfoni di Sky, Pippo Inzaghi non si è dimenticato di fare i complimenti alla Lazio e a suo fratello Simone per la splendida stagione fin qui fatta, prima dello stop per il Coronavirus. Un cammino che solo il tempo dirà se sarà da scudetto o meno. "Da mio fratello Simone c’è solo da imparare, è un allenatore moderno e uno dei migliori in Europa, vedere la Lazio giocare è uno spettacolo. Mi ha stupito in tutto”. Poi conclude con una battuta su Immobile, da attaccante di razza ad un altro: "È il miglior giocatore italiano".

Serie A, Oddo: "Non importa quando e come, ma la stagione va terminata"

Tommasi: "Le squadre vogliono allenarsi? Noi seguiamo i medici"

Torna alla home page