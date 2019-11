Lazio, Piscedda: "Milinkovic è in un periodo no, ci si aspetta di più da lui"

L'unica nota stonata di questo grande momento della Lazio in campionato, sembra essere Milinkovic. Il serbo sta dando il fritto in fase difensiva, ma questo lo rende molto meno incisivo in attacco. La pensa così Massimo Piscedda, che a Radiosei ha parlato anche di Lazzari e dell'Europa League: “Credere nella qualificazione è un dovere, ma siccome non dipende tutto dalla Lazio credo che sia complicato passare il turno. Mi aspetto un pareggio fra Celtic e Cluj nell'ultima giornata. Lazzari? Piano piano sta guadagnando personalità, passare da una realtà di provincia alla Lazio non è facile, ma lui è sulla buona strada. Lo vedo più intraprendente e propositivo. Mi aspetto di più da Milinkovic. Alla mezzala si chiede di correre e fare le due fasi. La squadra stra trascinando lui, non il contrario. Nessuno mette in dubbio le sue qualità, è solo in un periodo no”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LA LAZIO AL FIANCO DELL'ALBANIA, COLPITA DAL TERREMOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE