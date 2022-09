Lazio, Piscedda: "Spezia squadra organizzata: Immobile? Chiederei a lui"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita di domenica contro lo Spezia sarà importante per la Lazio, che vuole regalarsi il terzo successo consecutivo in campionato. Dopo le vittorie contro Hellas Verona e Cremonese, battere i liguri significherebbe regalarsi nove punti nelle ultime tre e aiuterebbe a mettere da parte il passo falso contro il Midtjylland. Importanti per i biancocelesti saranno i recuperi di Ciro Immobile e Manuel Lazzari, oggi entrambi in gruppo. Anche di questo ha parlato l'ex Lazio, Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radiosei:

"Questo turno la Lazio lo deve sfruttare, perché ha la partita più semplice rispetto alle altre. Vincendo ha la possibilità di guadagnare punti preziosi. Lo Spezia arriverà a Roma da squadra organizzata a caccia di punti salvezza, ma se la Lazio scenderà in campo con attenzione e concentrazione, non avrà problemi a vincere. Penso che i liguri affronteranno la partita chiudendosi, perché se lasci spazi ai giocatori biancocelesti ti condanni. Immobile? Chiederei al giocatore, dipende dalle sue sensazioni, specialmente se il medico non ha evidenziato problemi gravi. Per uno come lui, allenarsi o meno a pochi giorni dalla partita non fa tanto la differenza. I giocatori forti devono sempre giocare, perché ti fanno vincere le partite”.