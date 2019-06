Lazio, Poli: “Fiorini era un uomo straordinario. Io confermerei Berisha"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, uno degli eroi del -9, Fabio Poli (suo il gol che ha salvato i biancocelesti contro il Campobasso, arrivato dopo quello di Fiorini contro il Vicenza) ha voluto ricordare il suo ex compagno. Ieri si è compiuto il 32° anniversario da quel famoso Lazio-Vicenza: “È sempre un piacere riportare alla mente la giornata del gol di Fiorini, era un uomo straordinario e quella rete avrebbe potuto siglarla solo lui, da grandissimo attaccante. Era un ragazzo meraviglioso, legatissimo a questa società e a questi tifosi. Le lacrime a fine gara sono sempre un'immagine bella da ricordare”. Poi, l'ex centrocampista ha parlato dei vari argomenti di attualità in casa Lazio.

IL MERCATO: “I biancocelesti si stanno muovendo prevalentemente sulle fasce, è importante inserire elementi di qualità per far crescere ulteriormente il valore della rosa. Comunque, credo che in questo momento ci siano troppi giocatori sopravvalutati, troppo spesso si esprimono dei giudizi affrettati e frettolosi prima di dare un parere oggettivo e realistico”.

IL CENTROCAMPO: “Leiva è un grandissimo calciatore, molto intelligente e tatticamente impeccabile. È quasi impossibile da sostituire, è imprescindibile per questa Lazio. Berisha? È un giocatore che ha fatto veramente bene con il Salisburgo, anche se con la Lazio quest’anno ha avuto molti problemi. Io ci punterei nella prossima stagione. Un’altra occasione per lui sarebbe l’ideale. Mi è sempre piaciuto e inoltre ha tante qualità, vedremo cosa deciderà la società”.

