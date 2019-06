Calciomercato Lazio, Petagna piace al Torino: il nodo è l'Europa League

Il calciomercato della Lazio, per il momento, si sta concentrando sulla questione esterni: Jony e Lazzari sono i due nomi più accreditati nel vestire la maglia biancoceleste la prossima stagione ma, ovviamente, non saranno gli unici. Si lavora anche in difesa (con Vavro esiste un interesse reciproco) e in attacco, dove la mancata concretizzazione dell'affare Wesley ha costretto il ds Tare ad aprire nuovi tavoli, nuove trattative. Una di queste porta dritta a Ferrara: con la SPAL c'è un filo conduttore importante, dallo stesso Lazzari, a Fares, Murgia, Palombi. Insomma, c'è grande dialogo, e per questo anche Petagna potrebbe rientrare nei discorsi tra i due club. Ma la concorrenza per l'ex atalantino è alta, e nelle ultime ore va registrato anche l'interesse del Torino, riportato da Sky Sport. Con Zaza sul piede di partenza, Walter Mazzarri sta cercando un vice di Belotti e per questo avrebbe messo gli occhi proprio sul gigante degli emiliani. È una possibilità, quella che porta a Petagna, che passerà soprattutto dall'eventuale ripescaggio in Europa League dei piemontesi. Nel caso in cui il Milan venisse estromesso dalla competizione per mano dell'UEFA (una circostanza diversa rispetto alla possibile rinuncia del Milan stesso, in quel caso non potrebbe essere ripescata una squadra della stessa nazione), allora sarebbero i granata a disputare il torneo, per il quale cercherebbero di rinforzarsi con l'acquisto di un grande attaccante.

