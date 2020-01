Lazio, Poli: "Vittoria con il Napoli? La più pesante della stagione"

La Lazio ha battuto la Cremonese, Inzaghi ha operato un ampio turnover in occasione della sfida. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Poli: "La partita contro la Cremonese è stata importante per far giocare chi finora aveva ottenuto poco spazio. La vittoria sul Napoli però finora è stata la più pesante della stagione, i biancocelesti hanno trovato un grande equilibrio che gli permette di sbloccare quasi sempre le partite nel finale.Merito ovviamente ad Inzaghi, che sta gestendo il gruppo in modo incredibile. Lo dimostrano le numerose reti arrivate dalla panchina, segno di un gruppo motivato. 10 vittorie di fila non si ottengono per caso, soprattutto in un campionato difficile come la Serie A. Per Immobile ho invece finito le parole, Ciro ha superato un altro mito come Giordano e continua ad aggiornare le statistiche a suon di gol"

