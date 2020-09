Lazio, Polverosi: "Per la corsa Champions Milan avanti ai biancocelesti"

Lo scorso anno la Lazio ha lottato per lo scudetto, ma nel post lockdown sono emerse le difficoltà che l'hanno portata a classificarsi quarta in Serie A. La rosa di allenata da Inzaghi è riuscita comunque a centrare l'obiettivo stagionale dichiarato dalla società: la qualificazione in Champions League. Quest'anno riuscirà a confermarsi? Secondo Alberto Polverosi no. Il giornalista del Corriere dello Sport, ai microfoni di TMW Radio, ha detto: "Io dopo Juventus, Inter e Atalanta ci metterei il Milan. La Lazio la metterei un po' più indietro: prima del lockdown mi sembrava incontenibile, pareva volessero giocare ogni giorno. E per me l'avrebbero vinto anche quello Scudetto, anche perché avevano solo il campionato. L'Europa League l'hanno bistrattata sin dall'inizio, e con la Champions però non possono fare lo stesso. Con un colpo come David Silva avrebbero avuto un giocatore d'esperienza e di qualità, oltre a cercare un sostituto di Lucas Leiva, il cui infortunio non è stato di poco conto. Il Milan mi sembra un po' più avanti, perché può fare delle rotazioni che la Lazio non può permettersi. Ho visto una ripresa sullo stesso stile del finale di anno scorso: mi è piaciuta l'interpretazione di tutti, anche di chi è entrato come Brahim Diaz, uno di quelli di cui si parla poco".

