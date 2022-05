Lazio, presto gli abbonamenti in vendita: c’è una possibile data

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L’estate che sta per iniziare si preannuncia decisamente importante per la Lazio. Oltre alle questioni di calciomercato a tenere banco in questa fase c’è la campagna abbonamenti. Dopo due anni di stop per via delle restrizioni anti-covid, sembra giunto il momento di dare il via a nuove iniziative in tal senso. Un passaggio cruciale per permettere ai tifosi di tornare allo stadio dopo le polemiche sul caro biglietti che hanno caratterizzato buona parte della stagione appena terminata.

NOVITà A BREVE – Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il reparto marketing e il presidente Claudio Lotito proprio in questi giorni dovrebbero mettersi al tavolo per discutere le soluzioni da attuare. Se tutto dovesse andare secondo i piani, intorno alla metà di giugno i tifosi potranno sottoscrivere le tessere per il prossimo campionato, con una prima fase di prelazione dedicata ai vecchi abbonati della stagione 2019/2020.