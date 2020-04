Lazio Primavera, Armini incanta sui social con giocate a ritmo di musica - VD

Mentre per i giocatori della Serie A sembra avvicinarsi il ritorno in campo, la situazione relativa al campionato Primavera appare ancora caotica, con nulla di deciso fino a questo momento. Nel frattempo, i ragazzi di Menichini stanno proseguendo la preparazione tra le mura di casa. È il caso anche del capitano Nicolò Armini, che ha pubblicato su Instagram un video in cui si diletta facendo qualche giocata da stropicciarsi gli occhi. Tutto questo con una canzone spagnola in sottofondo. "Un, dos, tres", Nicolò non vede l'ora di tornare e, intanto, incanta il suo pubblico sui social.

