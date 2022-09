Lazio Primavera, Crespi: “Felice per la doppietta. A Salerno dobbiamo...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio Primavera conquista i primi tre punti della stagione contro il Monopoli. Lo ha fatto in casa, riscattando di fatto la brutta prestazione della prima giornata contro l’Ascoli. Ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida e la doppietta personale, è intervenuto Valerio Crespi. Queste le sue parole: “Siamo una bella squadra, nuova. Abbiamo iniziato male, ma oggi abbiamo fatto vedere chi siamo. È una squadra in costruzione, tanti sono saliti nell’under 18 e siamo rimasti noi cinque che ci dobbiamo farci sentire e aiutare i compagni. Abbiamo una settimana di riposo per migliorare. In questa partita ci siamo messi in testa che squadra dobbiamo essere: aggressiva, unita nelle difficoltà e se facciamo un gol dobbiamo farne subito un altro”

DOPPIETTA - “Questa è casa mia quindi mi fa molto piacere aiutare la squadra con i miei gol. Ho fame di gol, questo deve avere un attaccante per distinguersi. In cosa devo migliorare? Nel venire incontro aiutando la squadra. Il vento del Fersini, come l’anno scorso, ci ha messo in difficoltà ma anche anche agli avversari. Loro sono una squadra aggressiva, appena perdono palla corrono a riprenderla. Siamo rimasti concentrati, li abbiamo studiati. Ad Ascoli abbiamo avuto un blackout, era il jolly e ce lo siamo giocato”

SALERNITANA - “Andiamo affamati. Lo scorso anno è andata male, loro sono aggressivi ma noi andiamo come oggi e andiamo a prenderci i tre punti”

