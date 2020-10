Lazio, primo calciomercato dell'era Inzaghi senza cessioni in doppia cifra

Il calciomercato si è chiuso, la Lazio si è destreggiata tra operazioni in entrata e in uscita. La società biancoceleste, però, non ha effettuato cessioni di lusso. Infatti, come riporta Lazio Page, questo è stato il primo anno dell'era Inzaghi a concludersi senza giocatori venduti in doppia cifra. Nel 2019/20 Neto era partito per 17,9 milioni, nel 2018/29 Felipe Anderson per 38, nel 2017/18 Keita per 30, Biglia per 19,7 e Hoedt per 16, nel 2016/17 Candreva per 22.

