Lazio, procede la campagna abbonamenti: il parziale

Prosegue la costruzione della nuova Lazio, ora in ritiro tra le Dolomiti venete. Si avvicina l’inizio del campionato, programmato per il weekend di Ferragosto e i tifosi non vedono l’ora di poter tornare a sostenere la loro squadra del cuore. Di pari passo con la preparazione dei biancocelesti, seguita la campagna abbonamenti. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore il dato registra 10.200 tessere sottoscritte. Un lieve incremento, ma costante nella speranza che possa crescere ancora.

