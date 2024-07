Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato ufficiale sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato la chiusura della fase di prelazione della campagna abbonamenti, aggiornando il conteggio ufficiale, e ricordando che l'avvio per la vendita libera è previsto per questo pomeriggio alle ore 16.00: "Terminata la prima fase della campagna abbonamenti con 17.400 tessere sottoscritte, la S.S. Lazio ricorda che dalle 16:00 di oggi, 22 luglio, inizierà la vendita libera, che terminerà alle 19:00 del 10 agosto".