Lazio, qualche ora di relax per Milinkovic: il 'Sergente' si gode un pranzo vista mare - FOTO

Mancano meno di quarantotto ore alla sfida contro il Genoa. E la Lazio sta lavorando quotidianamente a Formello per arrivare al massimo della condizione all'appuntamento di domenica. Ma non manca il tempo per mettere da parte gli impegni di questo rush finale di campionato, e concedersi un po' di relax. Milinkovic, ad esempio, ha approfittato di qualche ora libera per un pranzo sul lungomare di Torvaianica. In compagnia di alcuni amici, e approfittando della possibilità di poter mangiare al ristorante, il 'Sergente' si è goduto un pasto a base di pesce. Lavorare ma anche ricaricarsi: domenica è vicino e la Lazio non può più sbagliare.

