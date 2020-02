Lazio, quando vai in vantaggio non puoi perdere: la statistica

La forza di saper andare in vantaggio e non permettere all'avversario di riaccostarsi e sorpassare. La Lazio sa come fare, lo ha dimostrato nel corso di questo splendido campionato. Anche oggi, con il Genoa, i biancocelesti hanno infilato la palla in rete per primi e non si sono fatti riprendere. Come riporta Lazio Page, è la 14esima volta su 15 che la Lazio porta a casa i tre punti dopo essere andata in vantaggio. Una media di 2,8 punti a partita, la più alta della Serie A. Di seguito la classifica:

2,80 - Lazio

2,64 - Parma

2,50 - Juventus, Lecce

2,36 - Roma

2,32 - Inter

2,25 - Sampdoria

