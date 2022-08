Lazio, quattro anni dalla morte di Mario Facco, campione d'Italia nel 1974

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sono passati già quattro anni da quel triste 31 agosto 2018 in cui Mario Facco è venuto a mancare. Un personaggio d'altri tempi, un vero laziale che aveva avuto l'onore di vestire la maglie biancoceleste nell'anno del primo scudetto nel 1974. Fece parte della leggendaria "Banda Maestrelli" anche se in quell'anno perse il posto da titolare a vantaggio di Sergio Petrelli. Nel corso della sua carriera militò anche nell'Inter, nel Parma e nell'Avellino. Conclusa l'attività agonistica decise di cimentarsi nella carriera di allenatore per circa 10 anni. Dopo l'esperienza a Trapani ha iniziato il percorso da opinionista, prima con la Rai commentando le partite di Serie C e poi in alcuni programmi radiofonici romani di spiccata fede laziale, quella che anche lui una volta acquisita non ha mai perso.