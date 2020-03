Lazio, Radu assistman: nessun difensore come lui nella storia biancoceleste

Radu è entrato di diritto nella storia della Lazio, la sua costanza e dedizione hanno colpito il cuore di ogni biancoceleste. Sostanza e grinta, ma tra un contrasto e una scivolata non disdegna il gesto di qualità. Come gli assist, che nelle sue 372 partite disputate sono 18. Nessun difensore come lui nella storia del club, Radu è quindi primo in questa speciale classifica. I numeri possono aumentare, così come la voglia di dare tutto per questa maglia.

