Lazio, Rambaudi: "La partita con il Torino non mi ha deluso, ma ha confermato che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa della Lazio verso la qualificazione alla prossima Champions League si ferma ancora, questa volta a causa del Torino che ha trovato il pareggio all'Olimpico. La squadra procede a piccolissimi passi verso l'obiettivo, troppo lentamente rispetto alle altre concorrenti e rischia di rimanere fuori dalla corsa. Sotto esame è finito il tecnico Baroni, a cui non si perdonano alcune scelte di campo, ma Roberto Rambaudi non è d'accordo.

L'opinionista ha spiegato le sue ragioni a Radiosei: "Diamo fiducia, non andiamo dietro alle polemiche che destabilizzano tutto. La Lazio è ancora in ballo sia in campionato che in Europa League, dobbiamo essere realisti e fiduciosi.

Chi è che ad agosto credeva di avere una rosa importante e valida e pensava di competere su due fronti ad aprile? Io ho sempre pensato che la Lazio potesse fare bene, ma non immaginavo così, poi c’è stato un calo ma anche l’Atalanta, per esempio, lo ha avuto e i bergamaschi, insieme ai biancocelesti, erano quelli che esprimevano il miglior calcio.

Criticare Baroni per una partita ok, è questo il bello del calcio. È però da strappare il tesserino a chi mette in discussione Baroni, visto quello che ha fatto. La partita col Torino non mi ha deluso, mi ha confermato che questa non è una squadra di fenomeni ma è riuscita a creare qualcosa di importante in questi mesi."

SU LOTITO - "Lotito anche quest’anno non ha aiutato la squadra, una punta serviva; poi ci possono essere stati anche errori di Fabiani e di Baroni, ma perché non ci godiamo il momento? Signor Lotito, lei è un buon presidente fino ad un certo punto ma poi manca lo step avanti: perché non lo fa mai? Mancanza di volontà o di capacità? Ha vinto, ma lo critico quando non riesce ad alzare il livello; non capisco le motivazioni. Lotito ha fatto cose grandiose con il ds, con certi calciatori, ma perché non migliorare a gennaio la rosa? Questo interrogativo ci rimane”.