Lazio, Rambaudi: "Non c'è alcuna pressione, solo voglia di stupire"

Ci siamo, Genoa - Lazio è alle porte. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Ormai tutte le partite sono importanti, ma questa lo è ancora di più perché valorizzerebbe la vittoria ottenuta con l'Inter. Il Genoa è una squadra rinata, non sarà facile a Marassi, è una prova difficile. Se la Lazio dovesse vincere il messaggio lanciato al campionato sarebbe ancora più forte. Credo che la pressione sia stata superata, adesso non c'è perchè è subentrata la consapevolezza e l'entusiasmo. La Lazio è la sorpresa, la mina vagante. C'è solo voglia di stupire, lottare per lo Scudetto è una cosa in più".

