Lazio, Rambaudi: "Provedel? L'ultimo dei problemi. L'assenza del Taty..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata definitivamente la 25ª giornata di Serie A, è tempo di pensare alla successiva, con la Lazio che andrà alla ricerca dei tre punti a Venezia. La squadra di Baroni viene dalla sfida contro il Napoli, finita 2-2, in cui Provedel è stato nuovamente protagonista in negativo e in cui Castellanos ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per un mese.

A proposito di questi argomenti, Roberto Rambaudi ha detto la sua a Radiosei: "Senza un calciatore che gioca per la squadra, che si sacrifica, devi fare un altro tipo di strategia. E la puoi fare con Dele tra i due di centrocampo e Pedro sotto punta, oppure facendo in modo che interagiscano. C’è possibilità di ovviare all’assenza del Taty. Ad ogni modo quando non ce li hai questi calciatori ne capisci l’importanza.

Il Venezia è una squadra organizzata, che gioca un buon calcio. In casa possono dare quel qualcosa in più, non bisogna farli galvanizzare. L’approccio deve essere serio, deciso. Nicolussi Caviglia? Io l’avrei preso, è un misto tra Rovella e Guendouzi. In una grande squadra può essere utile come alternativa importante perché abbina qualità tecnica e fisica.

Se pensano che il problema della Lazio sia il portiere, che ben vengano questi problemi. Tutti sbagliano, Meret compreso. Questo è l’ultimo dei problemi. Ora si deve sopperire all’assenza del Taty, non è un problema irrisolvibile ma devi cambiare strategia”.