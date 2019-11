Lazio, Rambaudi: "Vittoria fondamentale con il Sassuolo. Ma i cambi di Inzaghi..."

Il gol di Caicedo contro il Sassuolo resterà per sempre negli occhi dei tifosi della Lazio. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: ""Nel primo tempo abbiamo visto la solita grande qualità della Lazio, ma anche leziosità e superficialità negli ultimi metri che non hanno permesso di chiudere la partita. Nella ripresa abbiamo visto una cosa altrettando nota, quella predisposizione di uscire dalla gara alle prime difficoltà. Poi c'è stato un finale diverso, con una vittoria fondamentale. Non ho condiviso i primi due cambi di Inzaghi, in quel modo la Lazio ha perso palleggio dalla difesa. Ma il finale è la cosa che resta e dimostra un passo in avanti nell'uscire dalle difficoltà. Quella di ieri è una partita che la Lazio non meritava di vincere, riuscirci è da grande squadra"

