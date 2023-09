Lazio, Rampulla: "Quando Provedel rivedrà quel gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Castellani/FDL71

Sembra ancora incredibile eppure è realtà. La testata vincente di Ivan Provedel ha regalato alla squadra di Sarri un pareggio importantissimo all'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid. Un portiere che va in gol, non sono molti i calciatori che possono vantare questo record ma tra questi c'è Michelangelo Rampulla che 31 anni fa fu protagonista in un Cremonese-Atalanta: "Credo che Provedel abbia fatto un bellissimo gol con un inserimento con i tempi perfetti da attaccante puro. Lo ha voluto fortemente perché è rimasto in area sul secondo cross dimostrando di crederci. Penso sia stata un'emozione indescrivibile fare gol all'ultimo minuto sotto la curva e in una partita di Champions contro una squadra importante come l'Atletico Madrid. Dopo tutta la partita trascorsa in porta a cercare di evitare di prendere gol essere riuscito a farlo è qualcosa di unico", queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com dall'attuale preparatore dei portieri della Salernitana.



Sul suo gol: "Ricordo vagamente quella giornata di trentuno anni fa quando capitò a me, fu una giornata incredibile. Il giorno dopo tutti i giornalisti del mondo mi chiamavano e mi invitavano alle trasmissioni, il gol veniva riproposto ovunque nonostante non ci fosse ancora internet quindi immagino cosa possa provare Provedel nel rivedersi", ha concluso.