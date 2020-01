Lazio, Ranieri la bestia nera. E l’ex Roma dribbla i riferimenti al derby…

Tra Simone Inzaghi e l’undicesima vittoria di fila c’è Claudio Ranieri, una delle bestie nere della compagine biancoceleste. Domani all’Olimpico, i capitolini sfideranno la Sampdoria guidata dall’ex allenatore della Roma, che sembra avere la Lazio tra le sue vittime preferite. Nelle 25 volte in cui l’ha incrociata, il tecnico dei blucerchiati ha ottenuto ben dodici vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo ventennio il bilancio è da dimenticare, con nove sconfitte in dodici incontri. Ranieri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, viene da una serie positiva di cinque successi contro la Lazio, quattro dei quali arrivati mentre era alla guida dei rivali storici. Inzaghi, battendo i doriani, eguaglierebbe le undici vittorie di fila in campionato, record che appartiene a Luciano Spalletti e che furono centrate proprio in un derby contro i biancocelesti del 26 febbraio 2006.

DERBY - Quello di domani sarà, poi, per Claudio Ranieri un vero derby. Notoriamente romanista, e da poco eletto allenatore giallorosso dell’ultimo decennio, si troverà davanti i ‘cugini’ della Lazio. In conferenza stampa, ha dribblato qualsiasi riferimento ad un’ipotetica stracittadina: “Che effetto fa tornare nella mia Roma? Non ho capito, cosa avete detto? Se mi ha mai cercato la Lazio in carriera? Benissimo, è l’ora di andare a pranzo”. Ed è uscito dalla sala stampa…

