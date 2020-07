Lazio, Raúl Moro esulta per l'esordio in Serie A: "Realizzato un sogno" - FOTO

Giocare in un grande palcoscenico come l'Allianz Stadium, seppur senza pubblico, è sempre una grande emozione. A maggior ragione se si tratta dell'esordio assoluto con la maglia della tua squadra. È stato così per il classe 2002 Raúl Moro della Lazio, subentrato ieri a Lazzari al minuto 89'. Lo spagnolo ha espresso tutta la sua emozione tramite un post sul suo profilo Instagram.

IL POST DI RAÚL MORO - "La squadra ha dato tutto per portare a casa i 3 punti, ma non è stato possibile. D'altra parte, sono molto felice di aver realizzato un sogno che ho da quando ho iniziato a giocare a calcio a soli 4 anni ad Abrera. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso, in particolare la mia famiglia, amici e rappresentanti. Grazie mille per i messaggi di supporto!"

