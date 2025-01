Lazio - Real Sociedad, pre-partita inedito: inni e cori, ma non c'è Olympia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Ancora qualche minuto d'attesa e poi arriverà il fischio dell'arbitro che darà il via alla partita tra Lazio e Real Sociedad. I presenti all'Olimpico si saranno resi senz'altro conto dell'assenza dell'aquila Olympia e del suo consueto giro intorno al campo. In seguito all'interruzione del rapporto tra l club e il falconiere Bernabé, i tifosi biancocelesti dovranno abituarsi a un pre-partita diverso, in cui i visi non saranno più rivolti all'insù per ammirare il volo di Olympia.

