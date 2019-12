Lazio, record storico: all'Olimpico quinta partita di fila con almeno tre gol realizzati

La Lazio è inarrestabile: contro l'Udinese è arrivata un'altra vittoria. La squadra di Simone Inzaghi veste i panni di un'orchestra in cui tutti gli elementi suonano a meraviglia. Uno per uno, i biancocelesti stanno dando il massimo e meritano il terzo posto momentaneamente conquistato. Ma soprattutto, il club capitolino segna a valanga. Proprio così, una corazzata che gonfia la rete con veemenza e costanza. I dati tra le mura amiche dell'Olimpico sono chiari. Come riporta Lazio Page, per la prima volta nella sua storia la Lazio segna almeno 3 gol in casa per 5 partite consecutive in campionato. La striscia positiva si era fermata a 4 nel 1994, 1997 e 1999. In questa stagione le vittime sono aumentate.

Lazio - Genoa 4-0

Lazio - Atalanta 3-3

Lazio - Torino 4-0

Lazio - Lecce 4-2

Lazio - Udinese 3-0

