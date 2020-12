Lazio, Reina scalda i guantoni: "Champions League mood" - FOTO

È il momento di voltare pagina per la Lazio. Dimenticare al più presto la batosta con l'Udinese e proiettarsi verso il match di Champions League contro il Borussia Dortmund.Pepe Reina, rimasto in panchina nella gara di campionato, potrebbe trovare spazio dal primo minuto domani sera. Il ballottaggio con Strakosha è sempre aperto. L'estremo difensore spagnolo ha suonato la carica in vista della trasferta ostica che attende la squadra. Reina ha pubblicato, tra le sue storie Instagram, una sua foto a Formello durante la rifinitura scrivendo: "Champions mood".

