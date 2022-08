Lazio, riapre la campagna abbonamenti: ecco quando

Dopo la sfida tra Lazio e Bologna ecco arrivare una notizia tanto bella quanto inaspettata. Una sorpresa per i tifosi biancocelesti che, per chi ancora non lo avesse fatto, potranno sottoscrivere l'abbonamento per la stagione appena iniziata. Sarà possibile effettuarlo da martedì 16 agosto fino a giovedì 18 agosto, le modalità e i prezzi saranno gli stessi utilizzati finora. Il popolo laziale avrà dunque ancora qualche altro giorno per poter compiere il proprio atto di fede, con la speranza che il numero raggiunto ad oggi possa crescere ancora.