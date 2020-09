Lazio, rinviata la prima giornata di campionato: ecco il motivo

Con i sorteggi del nuovo calendario di Serie A, arrivano i primi segnali della ripartenza della stagione. La Lazio giocherà la prima giornata in casa contro l'Atalanta, ma non inizierà insieme alle altre. Per veder giocare i biancocelesti per la prima volta, bisognerà aspettare la trasferta di Cagliari del 27 settembre.

LA MOTIVAZIONE DEL RINVIO - Come oramai noto, la Lega ha accettato la richiesta di Inter ed Atalanta di posticipare la loro prima giornata di campionato visto che la stagione passata per le due squadre si è protratta fino ad agosto inoltrato. Di conseguenza il match tra Lazio ed Atalanta si giocherà il 30 settembre, tra la seconda e la terza giornata. Inizio sprint per i capitolini che dovranno subito ingranale la marcia giusta per dare un segnale forte alle avversarie.

Lazio, calendario Serie A: slitta la prima con l’Atalanta, si parte a Cagliari. Derby alla penultima

Lazio, Bastos: "Voglio giocare e far vedere quanto valgo. Io attaccante..."

TORNA ALLA HOMEPAGE