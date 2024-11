Lazio, Rolando avvisa il Porto: "L'atmosfera dell'Olimpico è pazzesca"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'interno della Travel Guide del Porto per la sfida di Europa League contro la Lazio ci sono delle dichiarazioni dell'ex difensore del Napoli e dell'Inter, tra le altre, Rolando. Queste le sue dichiarazioni tra i ricordi del calcio italiano e delle gare contro i biancocelesti del passato: “I ricordi che ho, non solo del calcio italiano ma anche del Paese, sono i migliori. Anche se è stato un periodo relativamente breve, mi è piaciuto molto perché giocare lì era uno degli obiettivi della mia carriera. Penso che sia ideale per i difensori per crescere, sia individualmente che a livello di collettivo. Ho vissuto una grande esperienza".

“L'Olimpico? Ricordo due partite che ho giocato lì e non sono state positive. Anche se nella prima gara, quando giocavo nel Napoli, siamo riusciti a pareggiare all'ultimo momento, l'anno successivo ho perso 1-0 con l'Inter. Lo stadio, l'atmosfera... i tifosi sono molto ferventi ed è stata una grande esperienza giocare in quello stadio mitico e spettacolare. Il fatto che l'Olimpico abbia un significato così importante e che i tifosi siano così vivaci ha reso il tutto ancora più complicato. Non so se sia un caso, ma quando ho giocato contro di loro in casa ho vinto e in trasferta ho perso. È uno stadio difficile, con un'atmosfera dura e indimenticabile per chi ama le grandi partite”.