Lazio - Roma, Acerbi in posa con Immobile: "Non sono venuto un granché bene. In compenso..." - FOTO

È ufficialmente partita la serie di post social con cui i calciatori della Lazio stanno festeggiando la vittoria sulla Roma nel derby della Capitale. Dopo il primissimo messaggio di Milinkovic, sono arrivate su Instagram le parole di Francesco Acerbi. Il difensore, anche oggi schierato titolare da mister Sarri, ha condiviso uno scatto con Immobile, per poi aggiungere: "Derby portato a casa. Non sono venuto un granché bene ma in compenso ci hai pensato tu, Ciro".

