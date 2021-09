Lazio - Roma, Mourinho fa i "complimenti" a Parolo per la vittoria: lui risponde così

Al termine del derby, concluso con il risultato di 3-2 in favore della Lazio, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ad intervistare l'allenatore giallorosso c'era anche Marco Parolo con cui il portoghese ha scambiato qualche battuta: "Ciao Marco, complimenti per la vostra vittoria" il primo commento di Mourinho che ha fatto riferimento al passato biancoceleste dell'ex centrocampista. Parolo a fine intervista ha voluto chiarire la sua neutralità in ciò che dice visto il nuovo ruolo da commentatore. "Quando ti ho fatto i complimenti lo ho fatto in modo sincero, non sarcastico" la risposta di Mourinho con Parolo che ha chiuso la discussione affermando il suo piacere nell'avere dibattiti sinceri e oggettivi di questo tipo.