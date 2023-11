Lazio - Roma, DAZN non mostra la coreografia giallorossa: ecco il motivo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Una vera e propria bufera social si è scagliata contro l'emittente di DAZN. L'attacco è arrivato direttamente da tutti i tifosi della Roma, che su Twitter e Facebook si sono lamentati perché non è stata mostrata la coreografia della Curva Sud durante la gara. Il motivo, però, è semplice, e lo ha spiegato la giornalista Giorgia Rossi al termine del derby: "La coreografia della Roma è stata fatta all'inzio della partita, mentre si stava giocando. Per questo l'abbiamo fatta vedere ora e non prima". Ecco spiegato quindi: il problema iniziale che i tifosi della Roma hanno avuto nello srolotare il telone è stato decisivo.