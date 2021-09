Lazio - Roma, Luis Alberto sui social: "Tifosi questo derby è per voi!" - FOTO

L'adrenalina, l'attesa, il timore, tutte queste sensazioni sono sparite lasciando spazio alla gioia per la vittoria della stracittadina. La Lazio si è imposta sulla Roma grazie alle reti di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. Al termine del match il Mago Luis Alberto ha festeggiato sui social dedicando la vittoria ai tifosi: "Squadra unita, gruppo fantastico per una vittoria che ha un sapore speciale che dedichiamo ai nostri tifosi! Il derby è per voi!".

Lazio, Leiva festeggia la vittoria su Twitter: tre pere per i romanisti

Lazio, la bellezza andava soltanto aspettata: gli scatti del derby

TORNA ALLA HOMEPAGE