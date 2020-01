Lazio - Sampdoria, Caicedo: "Continuiamo così, pressing alto per segnare"

Il primo tempo di Lazio-Sampdoria si chiude con il 3-0 per gli uomini di Inzaghi: la doppietta di Immobile e il tap in di Caicedo firmano il netto vantaggio. Proprio il 'Panterone' ai microfoni di Sky ha commentato i primi 45': "Dobbiamo continuare così, fare il pressing alto perché così loro vanno in difficoltà e abbiamo più posssibità di fare gol".

