Lazio - Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro, la Lazio è adesso chiamata a rialzarsi nel confronto casalingo contro la Sampdoria. Per seguire la partita in televisione, programmata per le 15 di sabato 20 febbraio, bisognerà sintonizzarsi su Sky al canale Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.