Lazio - Sampdoria, goleada biancoceleste: Inzaghi raggiunge quota 100

Questa Lazio non ha alcuna intenzione di fermarsi. Una squadra che non s’arrende, che crede nei suoi mezzi, in quello che fa e nei traguardi che può raggiungere. La Lazio combatte con le corazzate della Serie A, si avvicina pericolosamente, è ad un passo dalle avversarie che, al contrario, possono contare su maggiori risorse economiche. Un gruppo costruito da Simone Inzaghi, che ha fatto dell’unione il suo credo. Quello dell’attuale allenatore è un meraviglioso miracolo, iniziato nella maniera più assurda possibile. In pieno stile biancoceleste. Ed oggi, dopo vittorie, sconfitte, trofei alzati, parole al miele degli addetti ai lavori, Simone va a quota cento. In tripla cifra i successi dell’ex attaccante dal momento in cui è diventato tecnico della Lazio. Nel giorno in cui ha eguagliato le presenze di Maestrelli, Inzaghi ha centrato l’ennesimo record. I tifosi sulle gradinate dell’Olimpico lo acclamano, lui - puntuale - risponde. Li ringrazia. Loro ringraziano lui. Per il suo amore, la sua lazialità che, in fin dei conti, vale più di tutto il resto.

