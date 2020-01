Lazio - Sampdoria, precedente: Zarate, tu sei matto! Capolavoro al debutto

LAZIO - SAMPDORIA - Prima del derby con la Roma l'obiettivo della Lazio è mettere altri punti in cascina, magari centrando l'undicesima vittoria consecutiva in campionato contro la Sampdoria all'Olimpico. La sfida con i blucerchiati apre il girone di ritorno, nel 2008 invece dava ai biancocelesti di Delio Rossi la testa della classifica alla seconda giornata.

ZARATE-PANDEV, LA LAZIO VOLA - Il 14 settembre 2008 è il giorno del debutto all'Olimpico di Mauro Zarate con la maglia della Lazio. Ha gli occhi puntati addosso, vuole continuare a impressionare dopo la doppietta all'esordio nel campionato italiano alla prima giornata contro il Cagliari fuori casa. Rossi non può farne a meno, lo lancia con Pandev, coppia micidiale. Mauri e Meghni si muovono più dietro per sfruttare gli inserimenti. La Samp di Mazzarri, che viene dall'ottimo 1-1 con l'Inter di Mourinho, si affida a Cassano e Delvecchio. No, non è l'attacco giallorosso di altri tempi: il Delvecchio blucerchiato è Gennaro. Prima chance per gli ospiti, Cassano è anticipato in extremis davanti a Carrizo. Al 7' il fulmine a ciel sereno si chiama Mauro Zarate: riceve da Lichtsteiner spalle alle porta fuori l'area, finta di corpo sul posto per ingannare il difensore, si gira e in un attimo sfodera un sinistro all'incrocio dei pali che lascia piantato per terra Mirante. È un gol capolavoro del fenomeno argentino che continua nella sua danza col pallone: parte da sinistra, punta, si accentra e cerca la sua "mattonella" per calciare. La difesa della Samp affanna dietro di lui, Maurito finalizza e ispira da rifinitore. Dai suoi piedi parte l'azione che Mauri si divora a porta vuota. La squadra di Mazzarri si appoggia su Cassano, unico pericolo della difesa biancoceleste. Dalle sue giocate arrivano le conclusioni di Padalino e Sammarco neutralizzate da Carrizo. Il punto esclamativo però lo mette Pandev che tiene botta con i difensori e spara in porta il 2-0 che chiude i giochi. La coppia Zarate-Pandev fa volare la Lazio.