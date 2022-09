Lazio, Sannino: "Sarri più attendista ma non è un difetto. Ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Chiusa la parentesi Nazionale questo weekend tornerà in campo la Serie A. La Lazio sarà impegnata nella gara dell'Olimpico contro lo Spezia e su queste prime sette giornate si è espresso anche il tecnico Giuseppe Sannino ai microfoni di Radiosei: "Sarri lo vedo un pizzico più attendista in campo, sta sfruttando il miglior giocatore che ha (Immobile, ndr) e lo mette nelle condizioni migliori per colpire. Per me questo non è un difetto, anzi. In Serie A non si può essere presuntuosi e pensare di affrontare ogni avversario allo stesso modo. La scelta di Sarri è intelligente, mantiene la sua idea, ma ha capito che attaccare gli spazi, con i giocatori che ha, gli permette di ottenere una produzione offensiva migliore”.