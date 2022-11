Lazio, sarà un “Novembre da urlo”: la Serie A si prepara allo spettacolo - FOTO

Ultime battute prima della lunga sosta per i Mondiali. Il campionato si fermerà il 13 Novembre, i prossimi giorni saranno molto intensi per le squadre a caccia di riscatti e punti preziosi per confermarsi o scalare quanto più possibile la classifica. Due weekend e un turno infrasettimanale in cui non si escludono colpi di scena, come non sono mancati finora. Ci saranno sfide avvincenti, che terranno i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo. In casa Lazio comincia a scaldarsi l’atmosfera per la gara più attesa dell’anno: il derby, in programma domenica alle 18. Poi, all’ultima giornata ci sarà la Juventus in trasferta: domenica 13 alle 20:45. La Serie A ha voluto ricordare tutti gli appuntamenti salienti attraverso un post condiviso tramite i canali social ufficiali, oltre a quelli dei biancocelesti ci saranno anche Atalanta - Napoli, Juventus - Inter, Atalanta - Inter e Milan - Fiorentina.

