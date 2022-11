Lazio, Pedullà sbotta contro Manganiello: “Non deve più arbitrare!” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il cartellino giallo estratto da Manganiello, in Lazio - Salernitana, ai danni di Sergej Milinkovic Savic è un tema caldissimo che sta scatenando le reazioni contrariate di addetti ai lavori e non. Al coro si aggiunge anche la voce di Alfredo Pedullà che, nel corso della trasmissione a Sportitalia, ha così commentato la vicenda: “Manganiello fa una cosa che è da record mondiale da medaglia al petto e dovrebbero dirgli ‘guarda riparti dalla Serie D nel 2024, se hai voglia. Altrimenti la chiudiamo qui’. Non si può fare una cosa del genere. Poi sul Var, il protocollo…se si fa un errore così grave per me non esiste il protocollo, lo devi richiamare e dire ‘Hai battuto il record mondiale su pista con Milinkovic palla al piede e lo hai sanzionato per un fallo che soltanto tu al mondo hai visto’. Io disdico il protocollo, il Var lo utilizzo anche se non devo perché hai visto tu, ma siccome hai fatto una castroneria ti devo correggere. Manganiello non può più arbitrare”

