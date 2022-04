Lazio, Sarri concede un giorno di riposo: ecco quand'è fissata la ripresa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la sfida contro il Sassuolo con una vittoria, la Lazio si è ritrovata nella giornata di domenica a Formello, dove ha svolto la consueta seduta di scarico. Al termine di questa, è stato comunicato ai calciatori biancocelesti che lunedì non è in programma alcuna sessione d'allenamento. Mister Sarri, come riporta sslazio.it, ha concesso un giorno di riposo ai suoi, che torneranno a lavorare nel centro sportivo, dando il via alla preparazione per il match col Genoa, solamente martedì.

