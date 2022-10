Lazio, Sarri: "Dobbiamo diventare competitivi, cosa che non siamo"

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare uno dei match più attesi della settimana in casa Lazio. Domani, la squadra biancoceleste affronterà lo Sturm Graz e i tre punti saranno l'obbiettivo più grande della serata per scalare posizioni in classifica. Alla domanda se la Lazio fosse talmente competitiva da esserlo anche su tutti e tre i fronti, il tecnico ha risposto evidenziando un aspetto importante. Questa la sua replica in merito: "Noi possiamo crescere per poter diventare competitivi, non vincenti. In questo momento non lo siamo, spero lo sia tra qualche mese".