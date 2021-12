Lazio, Sarri: "Felipe Anderson è potenzialmente un fenomeno ma…"

Continuità, una parola che da anni tormenta Felipe Anderson. Nel suo percorso con la Lazio il brasiliano mette in campo prestazioni nelle quali si accende e si spegne ad intermittenza. Quando dalle sue parti il fuoco si accende ecco che le sue qualità tecniche fanno emozionare qualsiasi amante del calcio. Tra gol, dribbling e assist Pipe è fondamentale per il tridente offensivo biancoceleste. A parlare di tutto questo è il tecnico Maurizio Sarri che durante la conferenza stampa ha fatto una quadra sul rendimento dell'esterno: "Se c'avessi il joystick lo avrei già riattivato. Ha un carattere delicatissimo, livello di sensibilità diverso da quello medio, che in certe situazioni lo fa diventare fragile. È difficile anche da gestire perché potenzialmente è un fenomeno: se lo tieni fuori rischi di affossarlo. Un difettino c'era, altrimenti non era qui, bisogna conviverci".