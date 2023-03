Lazio, Sarri: "Mancano i gol di Immobile, ma non tirare è una bestemmia"

La Lazio fallisce il sorpasso sull'Inter. Contro il Bologna finisce 0-0, ma per i biancocelesti è un risultato positivo. Anche Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico delle aquile ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una partita seria, di applicazione e attenzione. Abbiamo giocato un buon calcio per 80 metri, ma siamo un po' mancati in area di rigore, giocare qui adesso non è semplice perché affrontiamo una squadra in salute e in crescita. Prestazione è stata di buon livello. Mi sembra che lo scorso anno Immobile ora era a 19 o 20 gol. Se avesse giocato con continuità avremmo segnato 10/12 gol in più e saremmo in media. Anche perché non è che stiamo creando poco. Stiamo concretizzando poco, poi ci sono situazioni in cui non siamo andati al tiro ed è una bestemmia. Zenga? Simpatia naturale è un personaggio che mi mette bene. Se parlo con Walter sono di buon umore. Cosa manca per la perfezione? Mi auguro manchi sempre perché è la benzina per il nostro lavoro e le motivazioni sono quelle che ti spingono a continuare. L'utopia della perfezione è la benzina del nostro lavoro. Nagelsmann è un baciato da Dio. Con pochissima esperienza si è trovato a dirigere una delle squadre più forti d'Europa. Io vengo dalla polvere e il percorso da fare è stato lungo per arrivare su. Percorso lungo e difficile, ma mi sono divertito. Ti rimane tutto della gavetta. L'allenatore è la somma delle esperienze che hai fatto. I dilettanti non sono così diversi, cambia la tecnica. Capelli? Avevo la moglie che mi rompeva, io la rimbalzavo perché avevamo fatto una serie di vittorie. Giovedì quando sono tornato a casa mi ha detto che non avevo più scuse. Io in casa sono uno spettacolo, ci sono poco e mi chiudo nell'ufficio. Settimana difficile? Finisce mercoledì poi ci sono le partite. Mi dispiace che non ci sarà Mourinho, primo perché lo vedo sempre volentieri e poi perché per lo spettacolo della partita".

Sarri è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: "Mi fa piacere vederti, stai giocando Ghoulam? Ti ho visto qualche tempo fa, ho parlato quest’estate con lui, mi ha detto che si sentiva pronto per tornare in campo, penso sia una delle storie piu sfortunate, aveva fatto un percorso straordinario era tra gli esterni sinistri più forti in Europa, vederlo infortunato è stato brutto per tutti. Lui si meritava molto, l’ho visto crescere in maniera esponenziale nel giro di pochi mesi. Dopo qualche allenamento mi impuntai per tenerlo, era molto meno istruito nella fase difensiva”.

PARTITA- “La prestazione è stata seria, di una squadra attentata, ha fatto un buon calcio per 80 metri, potevamo concludere di più, abbiamo sbagliato occasioni nitide. Se parlo della prestazione è seria, di una squadra attenta e applicata verso un obiettivo. L’avversario era forte che ribatteva colpo su colpo, loro negli ultimi due mesi hanno fatto un passo enorme”.

MILINKOVIC – “Sergio ha fatto una partita di buon livello stasera. Sono le caratteristiche degli attaccanti che o entriamo in porta con la palla o abbiamo problemi, non sono mostri nell’attaccare la profondità, vengono più incontro. Sono tre attaccanti che ti fanno giocare bene ma chiaro che qualcosa ti manca”.

VECINO – “Milinkovic e Luis Alberto sono due giocatori che si stanno sacrificando in fase difensiva. Cataldi è acciaccato, non stava bene, ha un problema al ginocchio dall’AZ Alkmaar e non sapevamo nemmeno se portarlo o meno, volevamo vedere se avesse recuperato. Patric nel pre partita si è bloccato con la schiena. Luis Alberto ha avuto una sensazione di vomito, era una situazione difficile stasera. Penso siano acciacchi risolvibili in pochi giorni, vediamo Immobile ma gli altri mi sembrano acciacchi risolvibili”.

IMMOBILE – “Non penso sia un infortunio lunghissimo, farà dei controlli i prossimi giorni, ci manca un po’. L’anno scorso era a 19 gol su 26 partite, ora è a 10 gol in meno. Il resto dei giocatori sono in linea con i gol fatti lo scorso anno. Ciro è importante, possiamo fare bene senza ma qualcosa in area ci manca”.

Maurizio Sarri, infine, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “La prestazione è stata seria da squadra applicata, tosta. Più che il punto è la prestazione che ti lascia fiducioso e soddisfatto. Gli avversari sono tra i più in condizione della Serie A, giocarci in questo momento è difficile. Pochi gol all'attivo? Abbiamo un problema di caratteristiche, giocatori che attaccano poco l’area, nessuno è gente d’area di rigore e nessuno è un tiratore eccezionale. Questo un po’ ci penalizza, ma ci fanno giocare bene a calcio”.

“Giallo di Vecino è esagerato, ma mi sembra proprio esagerato il numero di ammonizioni in una partita più corrette. Clean sheet? La squadra è cresciuta collettivamente nella fase difensiva, i difensori sono cresciuti anche individualmente. Portiere adatto al nostro modo di giocare. Sta venendo una solidità che, fino a qualche mese, faticavamo anche a immaginarla. In Olanda bisogna vincere, non ci sono tante soluzioni. Una partita in cui va tenuto conto anche di quello che arriverà tre giorni più tardi”.