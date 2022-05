Lazio, Sarri non ha gradito l'atteggiamento di Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ha lasciato Roma in anticipo per volare in Spagna. Luis Alberto è finito nell'occhio del ciclone per aver saltato l'ultima di campionato contro il Verona. Il fantasista spagnolo è tornato nella sua Siviglia e sta utilizzando i social per testimoniare le terapie a cui si sta sottoponendo dalla settimana scorsa per il suo problema all'adduttore. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'atteggiamento del Mago ha indispettito Sarri e anche più di qualche tifoso. Nonostante l'infortunio ci si aspettava una sua permanenza in gruppo almeno fino a sabato sera. Non è la prima volta che accade al numero 10 della Lazio che, dal 2016, ha disputato solo una volta l'ultima gara di campionato vale a dire il mtch del 2020 contro il Napoli a porte chiuse.