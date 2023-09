Lazio, Sarri: “Per noi la Champions è un lusso. La vita…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Milan - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato degli obiettivi della sua squadra in Europa, analizzando le difficoltà che il club può trovare nel suo cammino, a partire dal Celtic di mercoledì prossimo:

"Non so a cosa si può puntare in Europa. Non siamo di sicuro tra le più forti in Champions, ora possiamo puntare solo a passare il girone e non sarà neanche semplice. Arrivammo primi nel girone col Napoli, dovevamo affrontare una seconda e ci toccò il Real Madrid. La Champions è difficilmente prevedibile, poi più o meno arrivano sempre le stesse in fondo. Nell’eliminazione diretta non si possono fare troppi programmi. Dobbiamo fare bene in campionato, per noi la Champions è un lusso, la vita ce la giochiamo in Serie A".