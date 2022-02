Lazio, Sarri si stringe alla squadra: pranzo fuori dopo l'allenamento

La squadra si stringe attorno all'allenatore e l'allenatore alla squadra. Tutto ciò che accade all'esterno del gruppo non deve impensierire i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri che tra tre giorni torneranno in campo in vista della sfida contro la Fiorentina in programma sabato 5 febbraio alle 20.45 al Franchi di Firenze. Per questo motivo il mister ha deciso di portare tutta la squadra a pranzo fuori subito dopo l'allenamento a Formello. Insomma un modo per unirsi ancor di più in vista di un febbraio che sarà ricco di importanti impegni.