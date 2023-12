Lazio, Sarri sul gol di Casale: "Siamo ai limiti del protocollo. Il padre di Ayroldi..."

La sua Lazio pareggia subendo un solo tiro in porta, nato da un doppio tentativo errato dei giocatori dell'Hellas Verona. Una prestazione forse esteticamente non bellissima, ma neanche inefficace quella dei biancocelesti, soprattutto in fase difensiva. Ad attiarare l'attenzione, rubando anche un po' la scena, è però l'intervento dell'arbitro sul gol di Casale, annullato per fallo in attacco. Alla domanda in merito alla decisione del direttore di gara ,coadiuvato dal Var, Maurizio Sarri ha risposto così in conferenza stampa:

"Se il gol era da annullare? Te la faccio io la domanda: se la stessa mano gliela mette il difensore è rigore? In occasione delle spinte, la valutazione dell'entità deve essere fatta dall'arbitro. Siamo ai limiti del protocollo. Casale lo tocca, poi se vai a vedere uno che ti tocca in un ferma immagine, cambia tutto. E poi Casale lo tocca solamente perché l'altra stava provando a trattenergli la maglia. È il figlio di Ayroldi? Il padre sembrava meglio". - Poi sull'espulsione di Duda - "Non l'ho rivisto, ho rivisto solamete l'episodio del gol annullato. I ragazzi mi hanno detto che doveva essere espulso 15 minuti prima".