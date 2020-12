Lazio, Sarzanini: "Verona sorpresa del campionato. Importante fare risultato"

Quasi vigilia del match tra Lazio e Verona in programma all'Olimpico nella giornata di sabato alle 20:45. Il giornalista Enrico Sarzanini ha detto la sua in merito ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il fatto che la Lazio non vinca in casa un po’ cozza con quanto visto l’anno scorso dove l’Olimpico era il fortino della Lazio. Quest’anno il covid ha cambiato le carte in tavola, giocare in casa o fuori cambia poco. La classifica però è ancora corta, se vinci vai in alto ma se perdi rischi di essere risucchiato nel mezzo”.

VERONA – “Il Verona è una delle sorprese del campionato, è una squadra che lotta e gioca molto bene. In difesa, nonostante non abbia giocatori importanti, viaggia molto bene. Dal punto di vista della formazione ci sono molti dubbi a partire dalla porta, ben venga che ci siano due portieri all’altezza. Bisognerà capire anche cosa farà con gli esterni, credo che Marusic dovrà riposare. Ho l’idea che Fares ancora non è entrato in forma al 100% ma è una stagione molto strana”.

LULIC – “Lulic deve rientrare quando si sente di farlo, la Lazio ha le alternative, chiaro che è una mancanza importante per quello che è per la Lazio per quello che rappresenta ma non bisogna forzare i tempi”.

PAOLO ROSSI - ”Un altro campione dello sport che se ne va. Speriamo che quest’anno finisca presto, perdiamo un altro simbolo del nostro calcio e della storia dell’Italia”.

